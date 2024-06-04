FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho ve ayrılık açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takım kampında flaş açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için çarpıcı bir itirafta bulunan Szymanski, adının birçok kulüple anılmasının ardından transfer açıklamasında da bulundu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2024- 12:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024- 13:22