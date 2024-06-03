Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, eski takımından oyuncu istemediğini belirterek, Lukaku ve Dybala haberlerini yalanladı.

Mourinho konu ile ilgili , "Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok." açıklamasını yaptı.