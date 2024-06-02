TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala harekatı! Kanarya o rakamı gözden çıkardı
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlamasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırıp Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gündeme Paulo Dybala geldi. Roma'da beraber çalışan Moruinho ve Dybala ikilisinin Fenerbahçe'de tekrar buluşmasını isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncu için o rakamı gözden çıkardı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 02.06.2024- 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024- 10:49