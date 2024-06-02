Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala harekatı! Kanarya o rakamı gözden çıkardı

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala harekatı! Kanarya o rakamı gözden çıkardı Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlamasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırıp Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gündeme Paulo Dybala geldi. Roma'da beraber çalışan Moruinho ve Dybala ikilisinin Fenerbahçe'de tekrar buluşmasını isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncu için o rakamı gözden çıkardı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024- 10:49









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Yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe'de, yeni hocanın Jose Mourinho olmasının ardından transfer için de çalışmalar başladı.

Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefinin Paulo Dybala olduğu öğrenildi.