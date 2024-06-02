Robert Lewandowski resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşme...

Robert Lewandowski resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşme...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi. Kadroya da önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Robert Lewandowski ile görüştüğü iddia ediliyordu. Barcelona forması giyen yıldız futbolcu bu iddiaları yanıtladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 21:47