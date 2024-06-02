Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.
Kadroya da önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Robert Lewandowski ile görüştüğü iddia ediliyordu.
Barcelona forması giyen yıldız futbolcu bu iddiaları yanıtladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewa, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.