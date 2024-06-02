Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Jude Bellingham'ın annesinin Jose Mourinho için kullandığı "Bunun için üzgünüm, annem yıllardır senden hoşlanıyordu" diye fotoğraf çektirmek istemesi üzere, İngiliz futbolcunun annesine cevap mesajı yolladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası önceki gece Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.

Jude Bellingham'ın, annesinin Jose Mourinho'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemesi ve ikilini fotoğraflarını çekmesine değinen Fenerbahçe Kulübü, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." ifadelerini kullandı.