TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi! Jurgen Kloop'un gözdesi geliyor

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayarak hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer planlamaları devam ediyor. Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile lige giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper transferini İngiltere Premier Lig'den yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2024- 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024- 09:55