Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred, deneyimli çalıştırıcı için veda paylaşımı yaptı. İşte o paylaşım... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred, deneyimli çalıştırıcı için veda paylaşımı yaptı. Fred yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler. Gelecek için hayatınızda bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.

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