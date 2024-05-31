FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a veda paylaşımı!
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred, deneyimli çalıştırıcı için veda paylaşımı yaptı. İşte o paylaşım... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.05.2024- 20:05
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred, deneyimli çalıştırıcı için veda paylaşımı yaptı. Fred yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler. Gelecek için hayatınızda bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.
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