Ligde sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de gözler seçim sürecine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, olağan seçimli genel kurul toplantısı hakkında açıklama yayınladı.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Değerli Üyemiz,
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü