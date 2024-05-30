Crespo geldiği gibi gidecek! İşte talip olan takım
Kartal'ın vazgeçilmezi oldular!
💲1 DOLAR NE KADAR?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Mayıs)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın vazgeçilmezi oldular! Kartal'ın vazgeçilmezi oldular! 15:30
Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler! 15:01
Köhn Almanya yolcusu! 3 katına gidiyor Köhn Almanya yolcusu! 3 katına gidiyor 14:00
İşte F.Bahçe'de en çok kart görenler! İşte F.Bahçe'de en çok kart görenler! 13:12
Baniya idolünü açıkladı! Baniya idolünü açıkladı! 13:06
Fred'in Maraş dondurmacısıyla imtihanı Fred'in Maraş dondurmacısıyla imtihanı 13:00
Daha Eski
Fernandes'ten flaş Beşiktaş itirafı! Fernandes'ten flaş Beşiktaş itirafı! 12:14
Serdar ve Ferdi gençleri sabah namazına davet etti! Serdar ve Ferdi gençleri sabah namazına davet etti! 11:55
United'ın yıldızı takımına veda etti! Yeni rotası F.Bahçe United'ın yıldızı takımına veda etti! Yeni rotası F.Bahçe 11:43
F.Bahçe'de asıl hedef Benzema değilmiş! F.Bahçe'de asıl hedef Benzema değilmiş! 11:14
Di Maria transferinde son durum ne? Beşiktaş... Di Maria transferinde son durum ne? Beşiktaş... 10:28
G.Saraylı 4 futbolcudan dev gelir G.Saraylı 4 futbolcudan dev gelir 09:58
SON DAKİKA