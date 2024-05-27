2018'de 0-0 biten maç sonrasında G.Saray 3 puan farkla şampiyon olmuştu. 3 penaltı pozisyonu vardı. Aykut Kocaman, "Bize bir tane verse, onlara da çalacaktı. Kazandırmayacaklardı maçı bize" dedi. Bu yüzden, "Sizinle gurur duyuyoruz" pankartını açtı Fenerbahçe tribünleri. Takımın mücadelesinin, arkasında durdu. Kayıtlara en onurlu, en karakterli, en başarılı geçecek oyunculara hak ettiğini verdi. Bir ek daha yapayım; ben ilk defa gördüm böyle bir helalleşmeyi.