Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi! "Hak etmeyen giymesin o formayı"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılken bu skor şampiyonluğa yetmedi. Fotomaç Gazetesi yazarları ise Fenerbahçe - İstanbulspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Hem uzun bir sezon oldu, hem de zorlu. Geçen hafta "racon" maçında Fenerbahçe son sözü söylemişti aslında; "Şampiyon kim bilmem, ağabey benim…" Müthiş bir kadro kurdular. İsmail Kartal da çok güçlü bir oyun buldu. 21'lik bir seri elde ettiler. Buldozer gibi gidiyorlardı. İşi hiç de öyle son maçlara bırakacak takım değillerdi. Sonrasında; olanlar (!) oldu.
Rekabet kendi adaletinden ayrılınca iyi takım, iyi futbolcu, iyi taktik; anlamı kalmıyor. Altı beraberlik, bir yenilgi aldılar tüm sezonda. Büyük liglerin şampiyonlarına bakın; çok yakınlar, hatta benzerler bu sayılarla. Üç beraberlik, iki yenilgi ile şampiyon oldu Galatasaray. Enteresanlık da burada zaten; "Sistem" dediğimiz o yapı, daha fazla puan kaybetmesine izin vermedi aslında. Yangın çıktığı anda düdükler çalmaya başladı. Bekçi düdüğü değildi bunlar.
Ben hakkımı Trabzonspor galibiyetinden sonra "helal" ettim bu takıma ve hocaya. Galatasaray karşılaşmasıyla ikiledim. Her şeye rağmen kazandılar bu maçları. Vazgeçmedikleri gibi, ne kadar karakterli olduklarını da gösterdiler. İslam (Çupi) Baba'nın vurguladığı "Fenerbahçe büyüklüğü, başka büyüklüktür, adı konamaz" cümlesinin sahibi de bu özellikler zaten.
2018'de 0-0 biten maç sonrasında G.Saray 3 puan farkla şampiyon olmuştu. 3 penaltı pozisyonu vardı. Aykut Kocaman, "Bize bir tane verse, onlara da çalacaktı. Kazandırmayacaklardı maçı bize" dedi. Bu yüzden, "Sizinle gurur duyuyoruz" pankartını açtı Fenerbahçe tribünleri. Takımın mücadelesinin, arkasında durdu. Kayıtlara en onurlu, en karakterli, en başarılı geçecek oyunculara hak ettiğini verdi. Bir ek daha yapayım; ben ilk defa gördüm böyle bir helalleşmeyi.
EMRE BOL – GÜZEL İKİNCİ
Fenerbahçe sen çok yaşa, hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada… Tribünleri tıka basa dolduran taraftarlar işte bu tezahüratı söyledi hep bir ağızdan… Galiptir bu yolda mağlup derler ya; işte Fenerbahçe rakiplerinin hepsini kendi evlerinde yenerek aslında şampiyonluğu hak eden taraf oldu. Sezon boyunca elinden geleni, hakemlere rağmen yapmaya çalıştı sarı- lacivertliler… Fenerbahçe bir, Galatasaray ise 2 mağlubiyetle ligi kapattı. Bu normal bir durum değil aslında.
Dostlar ben bu takımla, bu hocayla gurur duyuyorum. Şampiyonluk işin madalyası elbette ama bazen ikincilik daha değerli oluyor. Tam da öyle bir sezon olmadı mı? "Güzel ikinci" olmak, şampiyondan çok övgüler almak, sadece kendi taraftarının değil, her takımın desteğini almak çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi elinden geleni yaptı. İyi hoca aldı, iyi kadro kurdu. Yan yollara girmeyi beceremediler! Hakemlerin çokça "hata" yaptığı kocaman 10 ayda en hakedeni herkes biliyor.
Lig bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyorum elbette. Lakin hatalar liginin şampiyonu bence yanlış belirlendi. Şimdi yönetimin yapacağı tek şey var; sil baştan değil, gerekli yerlere transfer yaparak sezona başlamak. Fenerbahçe formasını haketmeyen giymesin bir zahmet!