Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında bitecek Norveçli kanat oyuncusu Joshua King, sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

King yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe ailesi Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki bitiyor. 2 yıl boyunca sarı/lacivert formayı giydiğim için onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığım zaman planladığım şeyi siz hayranlara vermemi engelledi, bunun için özür dilerim. Kimse senin önünde sahada olmayı benden çok isteyemezdi! İmzalamadan önce kulüp hakkında çok şey bilmiyordum. Ama şimdi fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu kulüp için sahip olduğun tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Son 2 yıldaki ekip arkadaşlarıma & eğitim alanındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Başarıların devamını dilerim Teşekkürler Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki isim, sarı lacivertli formayla çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.