F.Bahçe'de ayrılık yakın!
F.Bahçe'de transfer şov başlıyor! Lukaku ve 4 futbolcu...
Şampiyon G.Saray'a büyük övgü
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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