FENERBAHÇE HABERLERİ | Fred takımda kalacak mı? Kendisi açıkladı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Fred açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri:

Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum.