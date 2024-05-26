Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadelede oynanırken, Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı golden sonra sarı-lacivertliler flaş hareket yaptı. Fenerbahçeli az sayıda taraftarlar Aziz Yıldırım şeklinde tezahüratta bulundu.
FENERBAHÇE HABERİLERİ | Kadıköy'de 'Aziz Yıldırım' sesleri!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadelede oynanırken, Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı golden sonra flaş tezahüratta bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.05.2024- 20:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024- 20:31