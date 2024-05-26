Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadelede oynanırken, Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı golden sonra flaş tezahüratta bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadelede oynanırken, Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı golden sonra sarı-lacivertliler flaş hareket yaptı. Fenerbahçeli az sayıda taraftarlar Aziz Yıldırım şeklinde tezahüratta bulundu.