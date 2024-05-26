Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Farklı galibiyet şampiyonluğa yetmedi!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı. Bu galibiyet şampiyonluk için Kanarya'ya yetmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 20:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024- 21:01