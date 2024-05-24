İsmail Kartal'dan sürpriz kadro kararı! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kritik maçtan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ın, Konya'da yenilmesini bekleyecek. Teknik Direktör İsmail Kartal ise birçok eksik futbolcunun bulunması sebebiyle kadroda flaş değişikliklere gitmeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.05.2024- 11:37