Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu görüntülerini inceleyen sarı lacivertlilerin hukuk ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alması için TFF'ye başvuru yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Karşılaşma sonunundaki görüntüleri inceleyen sarı lacivertlilerin hukuk ekibi, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alması için TFF'ye başvuru yapma kararı aldı.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçeli futbolculara yönelik hakaretlerini içeren görüntülerin olduğu kaydedildi. Fenerbahçe de PFDK sevklerinde ve açıklanan cezalarda Kerem Aktürkoğu'nun yer almaması ve bugün ortaya çıkan görüntülerin ardından TFF'ye başvuru yapma kararı aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası almasını, TFF'ye emsal olarak gösterecek.