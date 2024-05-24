Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun oyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla şikayet başvurusunda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun oyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla şikayet başvurusunda bulundu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.