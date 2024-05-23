Trendyol Süper Lig'de 37. haftada Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını son hafta öncesi 3'e indirdi.
Maçta çok konuşulan isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 5 resmi maçtan men cezasının yanı sıra 39.000 TL para cezası aldı.
Tecrübeli futbolcu, aldığı ceza sonrası resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN PAYLAŞIMI:
😁😁😁😁😁— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) May 23, 2024