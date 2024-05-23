Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe dev derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakada maç önü Galatasaraylı futbolcular ile tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın aldığı ceza belli olurken, 29 yaşındaki futbolcu cezası belli olduktan sonra flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 37. haftada Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını son hafta öncesi 3'e indirdi.

Maçta çok konuşulan isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 5 resmi maçtan men cezasının yanı sıra 39.000 TL para cezası aldı.

Tecrübeli futbolcu, aldığı ceza sonrası resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN PAYLAŞIMI: