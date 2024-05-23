Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi yenilecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları son haftaya taşındı. Sarı-lacivertlilede sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak edilirken Fenerbahçe'den 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili karar verildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.05.2024- 06:40
Derbide; sarı-kırmızılı taraftarların psikolojisini bozan ve yaptığı hareketlerle gündeme oturan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.