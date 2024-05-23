Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.