Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın geleceği şekilleniyor! Sözleşme durumu...
FENERBAHÇE HABERLERİ...Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde yaptıklarıyla oldukça gündemde. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan maçtaki futboluyla teknik heyetin gözüne girdi. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2024- 16:45
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024- 16:46