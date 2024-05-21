İspanya'dan flaş Fenerbahçe iddiası! Jose Mourinho derken...

Yaz ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, göreve geldiği takdirde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Son olarak İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü İspanyol antrenörle prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2024- 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024- 19:01