FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray'a attığı golle sözleşmeyi kapıyor! Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli ortaya çıktı

Ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ön plana çıktı. Milli oyuncu attığı golle sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Ayrıca Kanarya'nın şampiyonluk umudunu da son haftaya taşıdı. Fenerbahçe, deneyimli stoperin tapusu için harekete geçiyor. İşte Atletico Madrid'in belirlediği bonservis bedeli... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2024- 11:25