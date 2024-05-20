Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray deplasmanından 1-0'lık skorla ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular paylaşımlarda bulundu.

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe U-19 kadrosunda yer alan Efekan Karayazı, Süper Lig'deki derbide ise yedek kulübesinde şans bekledi. Efekan Karayazı, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından Mauro Icardi'nin paylaşımında birlikte yer aldığı bir fotoğrafı, dün gecede alınan zaferin ardından paylaştı.

Rams Park'taki Fenerbahçe soyunma odasından Mauro Icardi'nin gol sevincini tekrarlayan Efekan Karayazı, Şanlıurfa'daki maça istinaden paylaştığı fotoğrafta, "....!" ifadelerini kullandı.