Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi sonrası flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışı son haftaya uzadı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024- 12:02