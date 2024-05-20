Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi sonrası flaş paylaşım!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışı son haftaya uzadı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı. | Fenerbahçe haberleri
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışı son haftaya uzadı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.