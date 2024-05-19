Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını statta takip edecek 2 bin 400 sarı lacivertli taraftar, RAMS Park'a geldi.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alınan Sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında saat 15.10 sıralarında yola çıktı. 30+2 otobüsle stada ulaşan 2 bin 400 Sarı-lacivertli taraftar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stadın içine alındı.