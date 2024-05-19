Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir "Hababam" göndermesi daha!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray taraftarının maç öncesi yaptığı 'Hababam' pankartına göndermede bulunmuştu. Ayrıca Fenerbahçe, sosyal medya hesabı X'in kapak fotoğrafını da Hababam Sınıfı filminden bir kare ile yeniledi. İşte o görüntü... | Fenerbahçe haberleri
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray taraftarının maç öncesi yaptığı 'Hababam' pankartına göndermede bulunmuştu. Ayrıca Fenerbahçe, sosyal medya hesabı X'in kapak fotoğrafını da Hababam Sınıfı filminden bir kare ile yeniledi.