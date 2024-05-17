FENERBAHÇE HABERİ: İşte Mourinho'nun ilk transferi! Krunic'in yerine gelecek
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda sarı lacivertlilerin başına geçmesi beklenen Portekizli hocanın ilk transferini orta saha bölgesine gerçekleştireceği öğrenildi. Jose Mourinho'nun gelecek sezon için eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getireceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.05.2024- 09:42