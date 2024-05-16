Fenerbahçe'de o isim 11'e dönüyor! İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip dev derbiyi kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırcı sürpriz bir isme forma şansı vermeyi planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 16.05.2024- 10:20