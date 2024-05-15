TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik aşısı! Levent Mercan'ın ardından 18'lik yıldız adayı geliyor

Seçim sürecine giren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklere gidecek olan sarı-lacivertli ekipte gözler genç isimlere çevrildi. Yönetim, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile prensip anlaşmasına vardı. Kurmaylar, genç oyuncunun dışında bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin 18'lik yeni yıldız adayı... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 11:51