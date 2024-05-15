FENERBAHÇE TRANSFER HABER | Jose Mourinho ayağının tozuyla 2 yıldız futbolcuyu getiriyor!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde eski başkan Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağını söylemişti. Yıldırım, yeniden başkanlığa seçilmesi durumunda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Portekizli antrenörün Fenerbahçe'ye gelirken yanında getireceği 2 yıldız futbolcuda belli oldu. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 15.05.2024- 06:40