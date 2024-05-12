Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN O AÇIKLAMALARI:

"Kendimle ilgili hiçbir planım yok, yapmadım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma ya da gitme gibi bir planım yok. Bunları konuşmanın zamanı da değil yeri de değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonunda oynayacağımız Galatasaray maçını düşünüyorum. İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."