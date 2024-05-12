Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.

Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı.

İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız.