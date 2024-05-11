TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi sevindiren Rafa Silva gelişmesi! Resmi açıklama yapıldı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen Rafa Silva için yoğun mesai harcıyor. Yönetim, yıldız isimle görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun kulübünden, Rafa Silva'nın geleceği hakkında bir açıklama yapıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 11.05.2024- 18:53