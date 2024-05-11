İsmail Kartal sürpriz istemiyor! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte tüm detaylar ve F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2024- 12:56