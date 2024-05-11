Haberler Fenerbahçe Haberleri İsmail Kartal sürpriz istemiyor! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

İsmail Kartal sürpriz istemiyor! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte tüm detaylar ve F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2024- 12:56









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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.