Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın, son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.