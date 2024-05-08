Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçim hareketliliği sürüyor. Mayıs ayında yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde başkanlığa aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama geldi. Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bir yandan başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken bir yandan da Aziz Yıldırım'ın adaylık konusu gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeler sonrası Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.