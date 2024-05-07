Konyaspor maçı sonrası İsmail Kartal neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 13 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından beklemediği puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler zirveden uzaklaşırken, şampiyon olması için tüm maçları kazanması ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da puan kaybetmesi gerekiyor. Planda olmayan bu puan kaybı sonrası teknik direktör İsmail Kartal neşteri vurdu ve listesini yönetime iletti. İşte F.Bahçe'de sezon sonunda yolların ayrılması planlanan o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2024- 09:47