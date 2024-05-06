Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik."

"Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz."