İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Alt sıralarda bulunan yeşil-beyazlılar ise çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte tüm detaylar ve F.Bahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 05.05.2024- 11:07