Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz.

Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

DZEKO NEDEN KADRODA YOK?

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Süper Lig'de bir maça ilk kez yedek başlayan yıldız için bir şey söylemedi. Kartal, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.