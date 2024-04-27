Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.

Kritik derbi öncesi ise VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre, dev müsabakanın VAR hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol Van Boekel oldu.