FENERBAHÇE HABERLERİ: Sırp basınından olay iddia! Dzeko ve Tadic kazan kaldırdı

Son 1 haftada UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de Sivasspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe olay bir iddia ortaya atıldı. Sırp basını, Dzeko ve Tadic'in teknik direktör İsmail Kartal'la aralarının bozuk olduğunu ve sezon sonu için karar aldıklarını yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 06:40