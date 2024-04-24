FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic penaltı pozisyonunu açıkladı! "Yaptığım müdahale..."
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 tamamlandı ve sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mücadelede Fenerbahçe'ye puan kaybettiren pozisyon, duraklama dakikalarında gelen penaltı oldu. Dominik Livakovic penaltı pozisyonunda yaptığı müdahaleye dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 24.04.2024- 11:59