FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic penaltı pozisyonunu açıkladı! "Yaptığım müdahale..."

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 tamamlandı ve sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mücadelede Fenerbahçe'ye puan kaybettiren pozisyon, duraklama dakikalarında gelen penaltı oldu. Dominik Livakovic penaltı pozisyonunda yaptığı müdahaleye dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 11:59