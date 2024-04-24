Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde açıklamalarda bulunan Alperi Onar, FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarını değerlendirdi.

Yarışılan 4 kulvarda da şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Onar, "Çok yoğun bir sezondu. Arka arkaya maçlar oynadık. Şu anda dört kupamız da burada. Çok mutluyuz. Bizim için rüya gibi bir sezondu. Emeklerimizin karşılığını aldık. Sezona bu 4 kupa için başladık ve başardık." ifadelerini kullandı.

Takımda çok önemli oyunculara sahip olduklarını dile getiren Onar, şöyle konuştu:

"İnanılmaz iyi oyuncuların kaptanıyım ve bu sezon kaptanlık yapmak hiç zor olmadı. Onlarla birlikte olmak, onlara kaptanlık yapmak çok güzeldi. Benim için bütün işleri çok kolaylaştırdılar. Hepsini çok seviyorum. Tabii ki işimi kolaylaştırdılar derken inanılmaz iyi karakterler vardı. Çok iyi sporcular ve lider oyuncular. Her şeyin en iyisiydi takım arkadaşlarım. Aslında bu süreçte onlara sahip olduğum için çok zorlanmadım. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"FENERBAHÇE, AVRUPA'DA LOKOMOTİF TAKIM"

Yaşanılan şampiyonluklarda Fenerbahçe taraftarlarının kendileri için itici güç olduğunu aktaran Alperi Onar, "Taraftarlar bizi çok iyi etkiliyor. Çok bilinçliler. Çünkü kulüp uzun yıllardır basketbola yatırım yapıyor. Bu aslında uzun bir süreç ve uzun yıllardır takip eden taraftarlarımız var. Şimdi yeni nesil tribünlerde. Bu da bizi iten en büyük güç. Onların desteğini hissetmek, onlarla beraber oynamak, onların arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün süreç boyunca bizim yanımızda oldular." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizen başarılı basketbolcu, "Fenerbahçe, Avrupa'da lokomotif takım. 10 kez oynanmış dörtlü final, 2 kez kazanılan Avrupa Ligi kupası, senelerdir kazanılan lig şampiyonluğu... Bu durum, Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olmasının sebebi." değerlendirmesinde bulundu.

"SEVGİ (UZUN) İÇİN İNANILMAZ MUTLU VE GURURLUYUM"

Fenerbahçe Alagöz Holding formasıyla gösterdiği performansla WNBA ekiplerinden Dallas Wings'e yaz sezonu için transfer olan takım arkadaşı Sevgi Uzun'la ilgili duygularını aktaran Onar, "Sevgi için inanılmaz mutlu ve gururluyum. Bir Türk kadın basketbolcunun dünyada bizi temsil ediyor oluşu gurur verici. Saatleri denk getirebilirsek maçlarını da hep beraber izleyeceğiz. Umuyorum ki orada kalıcı olur, bundan sonraki jenerasyonun da yolu açılır. Onlara hayal kurdurabilmek bile çok güzel bir şey. Bu yüzden Sevgi'yle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Röportajın yapıldığı Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne kariyerini noktaladıktan sonra ailesiyle gelmenin hayalini kurduğunu da söyleyen Alperi Onar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Gurur verici bir şey. Kariyerimi tamamlayıp basketbolu bıraktığım zaman, bu sezonu hep hatırlayacağım. Çünkü bir sezonda 4 kupa kazandık, 2'si Avrupa kupası. Çok özel olacak benim için. Bütün camiamıza 4 kupamız hayırlı olsun. Hepsi hak edilmiş kupalar. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."