Miguel Crespo'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Ocak ayında Fenerbahçe'den kiralık olarak Rayo Vallecano'ya giden Miguel Crespo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu; sarı lacivertlilerdeki kariyeri, transfer durumu ve çalıştığı hocalar hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Devre arasında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. İşte Crespo'nun o açıklamaları...
"Fenerbahçe ile Ekim ayında sözleşme yeniledin, peki neden Rayo'ya geldin?"
"Zor bir durumdu. Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim."
"Türkiye'de dev bir takımdan Vallecano'ya geliyorsun, bir oyuncu olarak bu kötü hissettiriyor mu?"
"Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum."
"Taraftarlarla ilişkileriniz nasıl?"
Kulübümüz ve stadyum mahallenin tam ortasında. Mahalle halkı, kulübü çok seviyor. Biraz Fenerbahçe taraftarı gibi ama daha küçük ölçekte kulübe fanatikler"
"Jorge Jesus ile Türkiye'de çalışmak nasıldı?
"Zor. Onun kolay bir koç olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir koç ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor."
"Jorge Jesus ile geçirdiğin bir garip anı hatırlıyor musun?''
"Hayır, öyle anlarım yok. Ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor"
"Bir süre önce Fenerbahçe ayrıldınız ama Mart ayında dahi hala Konferans Ligi'nde en çok top çalan oyuncuydunuz?"
"Özellikle ofansif orta sahada her zaman top çalma yeteneğim vardı. Vítor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle biraz daha geride oynamaya başladım ve top çalmalarıma daha fazla değer verilmeye başlandı. Futbolda en çok yapmaktan hoşlandığım şey yüksek baskı yapmak, topu orada almak ve takım arkadaşlarımla buluşturmak"
"Vítor Pereira ile çalıştın. Ne düşünüyorsun?"
"Çok beğendiğim bir antrenör. Jesus'tan çok farklı, çok sakin. Korkusuz bir hırsı var. Bana Fenerbahçe'nin kapılarını açan oydu, sonsuza kadar minnettar kalacağım, onu çok sevdiğimi biliyor. O harika bir antrenör"
"Türkiye'de sizi en çok etkileyen şey neydi?"
"Türkiye'de açık ara en çok hoşuma giden şey kendi evimizde oynamaktı, bu harikaydı. Tüm arkadaşlarıma ve aileme şunu söyledim: "Buraya gelip görmeniz gerekiyor çünkü bunun ne olduğunu size asla anlatarak açıklayamam." Neyse ki çoğu bunu başardı. Taraftarımız hem beni hem de eşimi büyüledi. Eşim, stadyuma gitmeyi çok severdi."
"Galatasaray derbileri?"
"Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk"
"Geleceğin hakkında ne söylersin?"
"Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım"