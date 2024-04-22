Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte Fred açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Golü attıktan sonra kendi adıma çok mutluydum. Ben bir önliberoyum, çok gol atmıyorum. Sonuç böyle olunca mutlu olmak mümkün değil. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz.