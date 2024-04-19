Futbolun adaleti yok. Futbol topunun ise hiç yookkk! Top bizi sevmedi! Ama İsmail Kartal hocam! Böylesine bir maç oynuyorsun! Olympiakos'u geçsen, belki de kupayı alacaksın! Neden Fred'i, İrfan Can'ı, Dzeko'yu çıkarırsın ki... Hem de penaltıları füze gibi kullanacak üç starını... Ve penaltı atsın diye oyuna aldığın Bonucci ve Cengiz Ünder yaktı koca Fenerbahçe'yi! Olympiakos hiçbir şey oynamadan kenardaki Mendilibar'ın gayretleri ve totemi ile turu kaptı gitti elimizden! Yazık oldu Fenerbahçe'ye! Hem de çok yazık oldu!