Olympiakos kalecisi Tzolakis'in kurtarışlarındaki ayrıntı belli oldu!

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdı ve ona bakarak hareket etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 14:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024- 14:19